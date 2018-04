The Lost Child: Das Anime-Rollenspiel hat einen Release-Termin - 4Players.de

Bisher war lediglich bekannt, dass Crim und NIS America / Kadokawa Games ihren Titel The Lost Child im Sommer veröffentlichen wollen. Jetzt hat das Anime-Rollenspiel einen konkreten Erscheinungstermin: Wie Gematsu berichtet, fällt der Startschuss in den USA bereits am 19. Juni, während man sich in Europa noch bis zum 22. Juni gedulden muss, bis man auf der PS4, Nintendo Switch und PlayStation Vita loslegen darf.Die Fassung soll sowohl japanische als auch englische Sprachausgabe enthalten. Darüber hinaus werden auch sämtliche Texte ins Englische übersetzt.Letztes aktuelles Video: Walking Among Gods