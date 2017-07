Lost Sphear: Japan-Rollenspiel wird im Januar 2018 für PC, PS4 und Switch erscheinen - 4Players.de

Todesglubsch schrieb am 25.07.2017 um 15:23 Uhr

Hrhr... als ob ich was im SE-Store bestellen würde, wo die Versandkosten so hoch sind wie der Artikelpreis selbst.

@Titel

"Was soll das? Nur zwei Wörter im Titel? Und ihr wollt euch japanische Rollenspielentwickler nennen? Schämt euch!"

- "Beruhige dich Square-San, wir schreiben einfach das zweite Wort falsch, dann passt es."

"Ah, auch gut. Wir klauen 4Players aber noch schnell alle Umlaute, bevor sie das Video veröffentlichen!"