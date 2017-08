Lost Sphear: Kämpfe, Vulcosuits und Erinnerungen im Trailer; Preis beträgt 50 Euro - 4Players.de

Square Enix stellt die Spielwelt, das Kampfsystem, die Vulcosuits und die Suche nach Erinnerungen in Lost Sphear im folgenden Trailer kurz vor. Vulcosuits sind Kampfanzüge, welche die Fähigkeiten des Helden Kanata verbessern - sowohl innerhalb als auch außerhalb der Gefechte. Nur wer eine der Rüstungen trägt, kann den sogenannten 'Paradigm Drive' ausführen - eine Spezialattacke, die für den Sieg über starke Gegner notwendig ist."Das zweite Spiel der Entwickler von I Am Setsuna bietet ein Abenteuer in einer komplett neu entworfenen Spielwelt, wo eine ominöse Macht das Gefüge der Realität bedroht. Inspiriert von klassischen JRPGs folgen Spieler dem Jungen Kanata und seinen Freunden auf der Suche nach Erinnerungen, mit denen die Welt wiederhergestellt werden kann."Das Japan-Rollenspiel kann für 49,99 Euro im PlayStation Store , bei Steam oder Square Enix vorbestellt werden. Es wird ab dem 23. Januar 2018 in digitaler Form im PlayStation Store, im Nintendo eShop und auf PC (Steam) erhältlich sein. Eine Disc- bzw. Modul-Version kann exklusiv im Square Enix Online Store für PS4 und Switch erworben werden.Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer