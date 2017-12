Das Artefakt-System, mit dem Spieler wiederhergestellte Erinnerungen einsetzen können, um die Benutzeroberfläche anzupassen, Spielerboni zu erhalten und die geheimnisvolle Geschichte voranzutreiben.

Vulcosuits, die neue Fortbewegungsmöglichkeiten und Optionen zur Erkundung der Umgebung bieten.

Mächtige Paradigmen-Attacken für den Sieg über deine Gegner, die für jeden Charakter einzigartig sind.

Square Enix hat eine Demo zu Lost Sphear , dem zweiten Titel von Tokyo RPG Factory, veröffentlicht. Die Demo ist im Nintendo eShop für Nintendo Switch und im PlayStation Store für PlayStation 4 verfügbar. Die PC-Demo soll in den nächsten Stunden via Steam folgen. In der Demo schließt man sich Kanata und seinen Freunden auf ihrem Abenteuer an und erhält einen vorzeitigen Einblick in das neue Rollenspiel der Macher von I Am Setsuna . Lost Sphear wird ab dem 23. Januar 2018 erhältlich sein.Features:Letztes aktuelles Video: Demo A special message from Tokyo RPG Factory