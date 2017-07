Last Day of June: Spielszenen-Trailer des bittersüßen Abenteuers - 4Players.de

Das italienische Studio Ovosonico und der Indie-Publisher 505 Games geben mit dem folgenden Trailer einen tieferen Einblick in die Welt der bevorstehenden Einzelspieler-Reise in Last Day of June . In dem Clip wird die Kernmechanik der Erzählung offenbart: Spieler entdecken Portale in die Vergangenheit, mit denen sie Charaktere freischalten und in deren Rolle schlüpfen können, die mit dem Schicksal Junes verbunden sind. Jeder Charakter präsentiert neue (emotionale) Rätsel, die es zu lösen gilt, wenn Junes hinterbliebener Gatte Carl versucht, die Zeit zurückzudrehen und ihr Leben zu retten. Im Trailer ist der Song Pariah von Steven Wilson und Sängerin Ninet Tayeb zu hören.Last Day of June wird weltweit am 31. August 2017 als digitaler Download für PlayStation 4 und PC (Steam) zum Preis von 19,99 Euro erscheinen. An dem interaktiven Abenteuer, das als Visualisierung einer bittersüßen Geschichte beschrieben wird, sind u. a. Director Massimo Guarini ( Murasaki Baby Naruto: Rise of a Ninja ), Musiker und Musikproduzent Steven Wilson und Animator Jess Cope (Frankenweenie) beteiligt.Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer