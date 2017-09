TransRoad: USA: Wirtschaftsereignisse und Konkurrenten - 4Players.de

astragon Entertainment und Deck13 Hamburg stellen die Wirtschaftsereignisse und die Konkurrenten aus TransRoad: USA vor. Die Wirtschaftssimulation wird am 9. November 2017 für PC im Handel und auch online erscheinen (Preis: 24,99 Euro).Wirtschaftsereignisse: "Was wären die alltäglichen Herausforderungen eines Spediteurs ohne die Hochs und Tiefs eines schnelllebigen Wirtschaftssystems? Ein Boom in der Autoindustrie lässt die Nachfrage für Fahrzeugtransporte in die Höhe schießen? Eine Krise im Metallgewerbe macht Anhänger für Schüttgut wie Erz oder Kohle auf einmal weitgehend überflüssig? Der kluge Logistiker sorgt vor und ist bei TransRoad: USA stets bereit, auf die Strömungen des Marktes zu reagieren und seinen Fuhrpark bei Bedarf zu diversifizieren. Natürlich hat er die Entwicklung der Transportpreise bis zu einem gewissen Grad auch selbst in der Hand - hier regiert ebenfalls das Gesetz von Angebot und Nachfrage."Konkurrenten: "Neben den Unwägbarkeiten des Marktes gehört natürlich auch die Konkurrenz zum Salz in der Suppe eines jeden Fuhrunternehmens. In TransRoad: USA warten bis zu fünf KI-gesteuerte Konkurrenzunternehmen darauf, sich mit dem Spieler im Wettstreit um den Platz des erfolgreichsten US-Logistikers zu messen. Ob und wenn ja, mit wie vielen Rivalen der Spieler konkurrieren möchte, bleibt ihm im Quest- und Sandbox-Modus selbst überlassen. Auch die Größe der Gegner kann er frei bestimmen. Ist er im Kampf um die Logistik-Krone erfolgreich, kann er der Konkurrenz schließlich auch ein unschlagbares Übernahmeangebot machen und so sein eigenes Unternehmen, um Kunden, Fahrer und Fuhrpark des ehemaligen Rivalen erweitern."Letztes aktuelles Video: Wirtschaftsereignisse und Konkurrenten