GTFO: Neues Bildmaterial aus dem kooperativen Horror-Shooter - 4Players.de

10 Chambers Collective wird den kooperativen Horror-Shooter GTFO auf der E3 in spielbarer Form präsentieren und hat schon im Vorfeld der Messe eine Ladung Screenshots veröffentlicht. GTFO entsteht bei einem kleinen Team (weniger als zehn Mitarbeiter) in Schweden unter der Leitung von Ulf Andersson (Payday). Das Spiel basiert auf der Unity-Engine."Wir waren überwältigt von der Unterstützung, die wir während und nach den Game Awards erhalten haben. Wenn man als kleines, selbstfinanziertes Team wie wir diese Art von Aufmerksamkeit erlangt, hat sich das Marktumfeld wirklich verändert. Jetzt, mit der Unterstützung von Unity, erreichen wir wieder ein höheres Niveau und GTFO kann wirklich das Spiel werden, das wir uns vor etwa drei Jahren ausgemalt haben", sagt Ulf Andersson, Gründer von 10 Chambers Collective.In dem Actionspiel erkunden vier Spieler gemeinsam ein unterirdisches Tunnelsystem, lösen Rätsel und kämpfen gegen allerlei Kreaturen ums Überleben. Kommunikation, Koordination und Teamwork sollen in dem "Hardcore-Coop-Shooter" groß geschrieben werden. Durch den "Expedition Director" soll sich jede Partie unterschiedlich anfühlen und herausfordernd sein. Die Geschichte von GTFO stammt aus der Feder von Adam Gascoine (The Last of Us und DOOM). GTFO soll 2018 für PC via Steam erscheinen.Letztes aktuelles Video: The Game Awards 2017 Trailer