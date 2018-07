GTFO: Schatten-Monster greifen an - 4Players.de

Bei der "Unite Berlin Keynote" zeigte Ulf Andersson (Creative Director) neue Spielszenen aus dem kooperativen Hardcore-Shooter GTFO . Erstmalig zu sehen waren die "Shadows" (Schatten) als neuer Gegnertyp. Die Monster sollen nur zu erkennen sein, wenn sie sich in Relation zu den umgebenden Lichtquellen bewegen - wie z. B. der Taschenlampe eines Spielers.In dem Actionspiel erkunden vier Spieler gemeinsam ein unterirdisches Tunnelsystem, lösen Rätsel und kämpfen gegen allerlei Kreaturen ums Überleben. Kommunikation, Koordination und Teamwork sollen in dem "Hardcore-Coop-Shooter" groß geschrieben werden. Durch den "Expedition Director" soll sich jede Partie unterschiedlich anfühlen und herausfordernd sein. Die Geschichte von GTFO stammt aus der Feder von Adam Gascoine (The Last of Us und DOOM). GTFO soll Ende 2018 für PC via Steam erscheinen.GTFO entsteht bei einem kleinen Team (neun Mitarbeiter) in Schweden unter der Leitung von Ulf Andersson (Payday). Das Spiel basiert auf der Unity-Engine.Letztes aktuelles Video: New Enemy Reveal Shadow