GTFO: Making-of-Video: Tarnung und Strategie anstatt Run-and-Gun - 4Players.de

Das Indie-Studio 10 Chambers Collective hat ein über zehn Minuten langes Making-of-Video zu GTFO veröffentlicht, in dem die Entwickler rund um Ulf Andersson (Payday) über die Entstehung des Spiels sprechen. Zu sehen sind die ersten groben Skizzen und Entwürfe bis hin zur aktuellen Version. Auch die Charaktere und die Umgebungen werden thematisiert."Euch geht fast immer die Munition aus. Euch gehen fast immer die Gesundheitspunkte aus", sagt Simon Viklund, Mitglied von 10 Chambers Collective, in der Dokumentation und betont den Fokus des Spiels auf Tarnung und Strategie anstatt auf Run-and-Gun. "Wenn ihr Überleben wollt, müsst ihr all eure Gerätschaffen und Instinkte einsetzen, um eine Kampfsituation zu erkennen, bevor sie eintritt, euch darauf vorbereiten und die Action kontrollieren."Die Story in GTFO soll nicht über den traditionellen Story-Kampagnenmodus erzählt und entfaltet werden, sondern durch kostenlose Updates als kontinuierliche Weiterentwicklung des Spiels.10 Chambers Collective beschreibt GTFO (Get The Fuck Out) als einen "besonders herausfordernden" kooperativen Sci-Fi-Horror-Shooter für vier Spieler. Die Entwickler selbst sprechen von einem "Hardcore-Titel", bei dem es bewusst nur einen Schwierigkeitsgrad geben wird. Weitere Details findet ihr hier . Die Veröffentlichung soll im Frühjahr 2019 auf PC erfolgen.Letztes aktuelles Video: Behind The Scenes - Documentary