Derek Neal, Executive Producer bei Iron Galaxy, spricht im folgenden Video über die Fähigkeiten des Helden und die Kampfstrategien in Extinction . Der Held Avil muss seine Fertigkeiten einsetzen, um Zivilisten in Sicherheit zu bringen - und gleichzeitig auch seine Feinde besiegen und weitere Ziele erfüllen. Schergen am Boden und in der Luft müssen auf jeweils eigene Weise besiegt werden, doch die gepanzerten Ravenii erfordern ganz besondere Aufmerksamkeit.Im Video werden diverse Verbesserungen gezeigt, die über den Fähigkeiten-Baum erworben werden und Avil im Kampf gegen die Elite-Ravenii helfen, zum Beispiel die "Runenverlangsamung". Mit dieser Fähigkeit kann Avil die Zeit einfrieren und so wertvolle Sekunden gewinnen. Extinction erscheint im Frühling 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One.Letztes aktuelles Video: Fähigkeiten und Strategien