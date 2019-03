Attack of the Earthlings: Außerirdische Rundentaktik für PS4 und Xbox One veröffentlicht - 4Players.de

Screenshot - Attack of the Earthlings (PC) Screenshot - Attack of the Earthlings (PC) Screenshot - Attack of the Earthlings (PC) Screenshot - Attack of the Earthlings (PC) Screenshot - Attack of the Earthlings (PC) Screenshot - Attack of the Earthlings (PC) Screenshot - Attack of the Earthlings (PC) Screenshot - Attack of the Earthlings (PC)

Team Junkfish und Wales Interactive haben das rundenbasierte Strategiespiel Attack of the Earthlings , in der es als insektoides Alienvolk eine Invasion der Menschen abzuwehren gilt, am 5. März 2019 auch für PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht . Im PlayStation Store und Microsoft Store kann aktuell noch ein Rabatt von 20 Prozent auf die bereits für PC erhältliche Sci-Fi-Taktik der Monstrum -Macher geltend gemacht werden. Hier eine Kostprobe:Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer PS4 Xbox OneIn der Spielbeschreibung heißt es: "Attack of the Earthlings kombiniert rundenbasierte Kämpfe und Stealth-Mechaniken in einer Einzelspielerkampagne, die sich durch schwarzen Humor auszeichnet und in der du als Spieler die Kontrolle über eine Alien-Rasse übernimmst, die ihre Heimatwelt gegen menschliche Invasoren verteidigen muss.Du übernimmst die Kontrolle über die Schwärmer, eine überaus aggressive insektoide Spezies, die menschliches Fleisch in Alien-Drohnen umwandelt, ihre Einheiten ständig weiterentwickelt und dabei sogar noch die Zeit findet, in eine Geburtstagsfeier reinzuplatzen.Um die Invasion zurückzuschlagen, müssen die Schwärmer ihre Angriffe vorsichtig planen. Sie übernehmen dabei die Kontrolle über nichtsahnende menschliche Arbeiter, stellen Fallen, springen aus Luftschächten und anderen Verstecken, um ihre menschliche Beute zu überraschen, und greifen in Gruppen an, um mehrere Feinde auf einmal auszuschalten."