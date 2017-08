Tropico 6: El Presidente im gamescom-Trailer - 4Players.de

schrieb am 23.08.2017 um 13:27 Uhr

Donkey-Kong hat geschrieben: ? Heute 13:16 Hätte mir gewünscht dass das Teil mehr toon-artiger ist. So unterscheidet sich das Spiel optisch jetzt nicht großartig von der Konkurrenz, sollte unbedingt dann mit Humor und Gameplay punkten. Ich bin wirklich sehr überrascht dass es die Reihe soweit geschafft hat, obwohl ich nur den 1 und 2 Teil davon kenne. Scheint viele Fans zu haben.

Ich kann dir sehr Teil 3 ans Herz legen, das hatte einen großartigen Humor und war spielerisch auch verhältnismäßig fordernd (es aber nie wirklich schwer). Teil 4 ist ebenfalls noch okay, auch wenn sie plötzlich auf "lol meme humour" gehen und das Spiel vereinfacht haben (Farmerträge bringen das 3fache als noch in Teil 3). Lass aber die Finger von Teil 5. Dort haben sie alles rausgeschnitten, was eine Diktatur ausmacht und es wurde nur ein dröges Städteaufbauspiel.