Tropico 6: El Presidente verschiebt die Veröffentlichung auf Ende März 2019 - 4Players.de

Kalypso Media hat die Veröffentlichung von Tropico 6 für PC verschoben. Das Aufbau-Strategiespiel mit "El Presidente" in der Hauptrolle wird nicht mehr am 25. Januar 2019 erscheinen. Neuer Termin ist der 29. März 2019. Die Konsolenversionen für PS4 und Xbox One sind nach wie vor für Sommer 2019 geplant.Die Entwickler (Limbic Entertainment) wollen auf Basis des Feedbacks aus der geschlossenen Beta noch weitere Verbesserungen vornehmen. "Damit ist genügend Zeit, um das Feedback zu Features und Gameplay der Beta-Spieler und Community zu berücksichtigen und so viel wie möglich davon umzusetzen. Zusammen mit weiterem Balancing und Feinschliff soll Tropico 6 so den Ansprüchen von Tropico Fans weltweit gerecht werden, bzw. diese noch übertreffen", schreibt der Publisher."Features wie Wegfindung, ein herausfordernder Multiplayer-Modus und die umfassende Simulation der gesamten Wirtschaft und jedes einzelnen Tropicaners sind bereits gut implementiert, können jedoch von weiteren Tests und Verbesserungen profitieren, um unseren sehr hohen Qualitätsstandards für Tropico 6 gerecht zu werden. Ich entschuldige mich nochmals ausdrücklich für die Verzögerung und Bitte alle Fans um etwas Geduld und ihr Verständnis. Wir geben täglich unser Bestes, um die Erwartungen der Spieler an Tropico 6 zur Veröffentlichung am 29. März 2019 nicht nur zu erfüllen, sondern zu übertreffen", schreibt Simon Hellwig, Eigentümer und Managing Director der Kalypso Media Group in einem offenen Brief an die Community Außerdem erklärt Hellwig, dass Vorbesteller als Dankeschön für ihre Treue die erste, große Tropico-6-Erweiterung gratis erhalten werden, wenn das Spiel bis zum 10. Januar 2019, 19:00 Uhr über die bekannten digitalen Vertriebswege ( Kalypso Shop Steam ) erworben wurde. Die Veröffentlichung der Erweiterung ist aktuell für das zweite Quartal 2019 geplant. Vorbesteller können aktuell zwischen zwei Varianten wählen: die Standard Edition und die El Prez Edition.Letztes aktuelles Video: Beta Release Trailer