Tropico 6: Januar-Update für die Beta - 4Players.de

Kalypso Media und Limbic Entertainment haben das Januar-Update für die Beta-Version von Tropico 6 veröffentlicht. Die Beta-Version steht allen Käufern zur Verfügung, die das Spiel bei Steam oder im Kalypso Shop vorbestellt haben (oder noch vorbestellen werden).Das Update beinhaltet die Kampagnen-Mission "Besser rot als tot", Verbesserungen an den Gebäuden, Bürgerinteraktions- und Anpassungsoptionen, Balance-Optimierung, Verbesserungen der Benutzeroberfläche und allgemeine Fehlerbehebungen ( zum Change-Log ). Die Betaversion soll im Februar und März mit dem Multiplayer-Modus, einem Zufallskartengenerator und einer Kampagnen-Mission erweitert werden.Kalypso Media hatte die Veröffentlichung von Tropico 6 für PC Anfang Januar verschoben ( wir berichteten ). Das Aufbau-Strategiespiel mit "El Presidente" in der Hauptrolle wird am 29. März 2019 erscheinen. Die Konsolenversionen für PS4 und Xbox One sind nach wie vor für Sommer 2019 geplant.Letztes aktuelles Video: Beta Release Trailer