Numantian Games hat die Early-Access-Phase des postapokalyptischen Echtzeit-Strategiespiels They Are Billions bei Steam eingeläutet (Preis: 22,99 Euro). In der aktuellen Version ist der Survival-Modus mit zufallsgenerierter Spielwelt (Karte, Wetter, Zombies) enthalten. Ziel in diesem Modus ist es, möglichst lange gegen die Angreifer durchzuhalten. Die Story-Kampagne mit manuell erstellten Levels und verrückten NPCs soll im Frühjahr 2018 folgen.In They Are Billions errichtet und verwaltet man eine Kolonie der letzten Menschen mit Steampunk-Technologien des 19. Jahrhunderts, sammelt Ressourcen, baut die Siedlung aus, rekrutiert eine Armee und kämpft gegen riesige Schwärme von Angreifern und gegen drohende Infektionen. Bis zu 20.000 Einheiten sollen in den jederzeit pausierbaren Echtzeit-Kämpfen (bessere taktische Planung) gleichzeitig aktiv sein.Letztes aktuelles Video: Debüt-Trailer