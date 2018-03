They are Billions: Early-Access-Update: Neuer Soundtrack und das Gasthaus - 4Players.de

Für die Early-Access-Version von They Are Billions steht das Update auf Version 0.7 bereit. Mit dem Patch wird die Musik durch den orchestralen Soundtrack ersetzt, der vom Bratislava Philharmonic Orchestra eingespielt wurde. Neu ist ebenfalls das Gebäude "The Inn" (Gasthaus). Es sorgt für zufriedenere Kolonisten und mehr Besucher. Außerdem können dort Söldner angeworben werden. Eingebaut wurde ebenso die Option "Alle Warnungen anzeigen", die dafür sorgt, dass alle Alarmereignisse angezeigt werden, selbst wenn die Aktion im aktuellen Kameraausschnitt stattfindet.Mit dem nächsten Update sollen sechs Wunder (The Beholder, The Lightning Spire, The Transmutator, The Victorious, The Academy of Immortals und The Crystal Palace) und über 150 neue Bürgermeister eingeführt werden.Letztes aktuelles Video: Debüt-Trailer