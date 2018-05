They are Billions: Early-Access-Update mit den "sechs Wundern" - 4Players.de

Für They Are Billions (Early Access) steht das Update 0.8 zum Download bereit. Mit dem Patch kommen "sechs Wunder" ins Spiel, die in der Kolonie errichtet werden können - allesamt mit besonderen Boni. Außerdem werden der "Flat Mode" zur besseren Übersicht (Taste: F4; Berge und Wälder werden als flache farbige Felder dargestellt), World Capture (Taste: F10; Screenshot der gesamten Kolonie), 30 neue Bürgermeister und die italienische Übersetzung eingeführt. Verbesserungen an der Balance, dem Einheitenverhalten in einer Gruppe und der Kneipe wurden zudem vorgenommen ( Details ).Fortan wollen sich die Entwickler auf die Kampagne und die Fertigstellung des Spiels konzentrieren. In der Zwischenzeit sollen einige der neuen Kampagneninhalte dem Survival-Modus hinzugefügt werden, wie zum Beispiel neue Kartenmotive, weitere Infizierte und zusätzliche Funktionen. Zudem wollen die Entwickler versuchen, häufiger Updates (im Abstand von zwei bis drei Wochen) zu veröffentlichen.Letztes aktuelles Video: The Six Wonders