They are Billions: Early-Access-Update mit Karten-Editor und Steamworks-Anbindung - 4Players.de

Für They Are Billions (Early Access) ist ein Level-Editor mit Steamworks-Community-Anbindung erschienen. Laut Numantian Games sind bereits über 80 Levels verfügbar, die während des Betatests des Editors entstanden sind. Auf die benutzererstellten Karten kann man im Hauptmenü unter "Custom Levels" zugreifen. Die Entwickler haben selbst noch ein Level beigetragen, und zwar "The 50 Days Challenge". In diesem Survival-Modus hat man nur 50 Tage Zeit, um die Kolonie aufzubauen, bevor der "Finale Schwarm" kommt; gelegentlich werden benachbarte Kolonien aber Hilfe schicken.Da nun der Karten-Editor startklar ist, wollen sich die Entwickler auf die Fertigstellung der Kampagne konzentrieren. Ein konkreter Termin wurde nicht genannt. Angepeilt ist das Frühjahr 2019. Zusammen mit der Kampagne soll der Survival-Modus zwei neue Karten-Designs erhalten und der Editor zusätzliche Funktionen bekommen.Letztes aktuelles Video: The Six Wonders