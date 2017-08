Unknown Fate: Trailer zur gamescom zeigt seltsame Umgebungen und Wächter - 4Players.de

In einem Trailer zur gamescom stellen MarsLit Games und Publisher 1C Company einige der merkwürdigen Schauplätze und Wächter vor, denen Richard in Unknown Fate begegnet, und zeigen, auf welche Art er dabei vorankommt. Richard ist auf der Suche nach Erinnerungen an sein vergangenes Leben. Viele Antworten, die er findet, sollen allerdings ganz neue Fragen aufwerfen.Unknown Fate werde gegen Ende des Jahres für PC (Windows & Mac), PlayStation 4 und Xbox One erscheinen, wobei auf PC noch nicht genannte Virtual-Reality-Headsets unterstützt werden sollen.Letztes aktuelles Video: gamescom-Trailer