Life is Strange: Before the Storm: Hinter den Kulissen: Entwickler über Chloe und Rachel - 4Players.de

Square Enix hat ein Hinter-den-Kulissen-Video zu Life is Strange: Before the Storm veröffentlicht. Das Video dreht sich um die Entstehung der Story (Hauptautor Zak Gariss) und die beiden Charaktere Chloe und Rachel. So freut sich das Team von Deck Nine Games (Entwickler) darüber, dass Ashly Burch, die Stimme der Chloe aus der ersten Life-is-Strange-Staffel, als Beraterin der Autoren für Before the Storm gewonnen werden konnte. Sie hat dem Team dabei geholfen, den Charakter der jüngeren Chloe Price zu formen. Außerdem wird Rhianna DeVries, die Synchronsprecherin der jüngeren Chloe in Before the Storm, vorgestellt. Rhianna arbeitete mit dem Regisseur der Synchronisation des ersten Spiels zusammen, um sicherzustellen, dass "ihre Darstellung" von Chloe mit dem Charakter aus dem ersten Teil vergleichbar ist.Die erste von drei Episoden von Life is Strange: Before the Storm trägt den Titel Awake und wird am 31. August 2017 für PC (Steam), PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Unsere Vorschau von der E3 2017 findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Entwickler-Tagebuch Chloe und Rachel