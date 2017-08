Life is Strange: Before the Storm: Spielszenen: Der Auftakt der ersten Episode "Awake" mit Chloe und David - 4Players.de

Square Enix und Deck Nine Games haben ein fast zehn Minuten langes Video aus Life is Strange: Before the Storm veröffentlicht, das den Auftakt der ersten Episode "Awake" in leicht geraffter Form zeigt. Die erste von insgesamt drei Episoden wird am 31. August 2017 für PC (Steam), PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Unsere Vorschau von der E3 2017 findet ihr hier "Die Hauptrolle in Life is Strange: Before the Storm spielt Chloe Price, eine sechzehnjährige Rebellin, die eine unerwartete Freundschaft mit Rachel Amber schließt, einem schönen und beliebten Mädchen, das für den Erfolg vorherbestimmt ist. Als Rachels Welt durch ein Familiengeheimnis auf den Kopf gestellt wird, braucht sie die Stärke, die ihr diese neugefundene Allianz bietet, um ihre Dämonen zu besiegen."Letztes aktuelles Video: Spielszenen Chloe David