Life is Strange: Before the Storm: Musik von der britischen Indie-Folkband Daughter - 4Players.de

Glass Burn It Down Flaws Hope The Right Way Around Witches Departure All I Wanted I Can't Live Here Anymore Dreams Of William Improve Voices A Hole In The Earth

Der Soundtrack von Life is Strange: Before the Storm wird Musik von der britischen Indie-Folkband Daughter umfassen. Der Original-Soundtrack mit dem Titel "Music From Before The Storm" wird am 1. September 2017 von Glassnote Records/4AD veröffentlicht. Das Spiel enthält alle Tracks von "Music from Before the Storm" sowie zusätzliche, lizenzierte Tracks aus dem Repertoire von Daughter. Der erste Track des Albums mit dem Titel "Burn It Down" kann hier angehört werden."Life is Strange ist ein Spiel, das viele Emotionen hervorruft und neben der großartigen Erzählweise und den Charakteren spielt dabei die Musik eine große Rolle", sagt Jon Brooke, Vizepräsident für Brand Marketing bei Square Enix London Studios. "Es war uns sehr wichtig, neben unseren lizenzierten Tracks den richtigen Partner für den Original-Soundtrack zu finden, um die Emotionen unseres Spiels einzufangen und Daughter passte perfekt. Nachdem wir alle Tracks für das Spiel gehört hatten, wollten wir ein Album veröffentlichen, damit unsere Fans die Musik wieder und wieder genießen können. Kurz vor der Veröffentlichung eines Life is Strange Daughter-Albums sind wir dankbar und aufgeregt zugleich und hoffen, dass die Fans alle Tracks so sehr genießen wie wir denken.""Wir sind so stolz, den Soundtrack für 'Life Is Strange: Before the Storm' geschrieben zu haben", sagt Elena Tonra, die Leadsängerin von Daughter. "Dies war unsere erste Arbeit an einem Original-Soundtrack und wir fühlen uns so geehrt, dass wir die Gelegenheit hatten, mit dem Team zu arbeiten. Uns gefiel die Geschichte auf Anhieb, da im Mittelpunkt eine Hauptdarstellerin steht, die gleichermaßen emotional, intelligent, sensibel und knallhart ist. Ich denke, die Charaktere selbst haben die Geräuschkulisse, die wir schufen, beeinflusst. Es war eine Freude, daran zu arbeiten.""Wir wollten mit diesem Projekt Spaß haben, also kreierten wir einen Soundtrack, der sich anfühlt, als könnte er für die Charaktere im Spiel sein", sagt Igor Haefeli, Gründungsmitglied der Band. "Es war uns auch wichtig, sicherzugehen, dass diese Ansammlung an Liedern und Musikstücken auf ihren eigenen Füßen steht, also strengten wir uns richtig an. Wir hoffen, dass sie Spielern wie Nicht-Spielern gleichermaßen gefallen wird."Soundtrack "Music from Before the Storm" (Trackliste)Die erste von drei Episoden von Life is Strange: Before the Storm trägt den Titel "Awake" und wird am 31. August 2017 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen.Letztes aktuelles Video: Episode 1 Awake Spielszenen - Chloe David