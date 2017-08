Life is Strange: Before the Storm: gamescom-Trailer zeigt neue Orte und Charaktere - 4Players.de

die Erste Episode "Awake" des Adventures

Am 31. August erscheint Life is Strange: Before the Storm für PC, PS4 und Xbox One. Die Entwickler von Deck Nine Games veröffentlichen im Rahmen der gamescom 2017 folgenden Trailer, der neue Umgebungen und Charaktere zeigt. Life is Strange: Before the Storm spielt drei Jahre vor den Ereignissen der ersten Staffel und erzählt die Geschichte von Chloe Price, die sich mit Racher Amber anfreundet. Auf der gamescom 2017 wird das Adventure in Halle 9 spielbar sein.Letztes aktuelles Video: gamescom 2017 Trailer