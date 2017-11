Life is Strange: Before the Storm: Synchronsprecherinnen des ersten Spiels kehren in der Bonus-Episode zurück

In der Bonus-Episode "Lebewohl" der Deluxe Edition von Life is Strange: Before the Storm , die Anfang 2018 erscheinen soll, werden die ursprünglichen Synchronsprecherinnen Hannah Telle (Max) und Ashly Burch (Chloe) zurückkehren. "Ashly hat bisher eng mit dem Autorenteam von Deck Nine zusammengearbeitet und kehrt nun für die Rolle der jungen Chloe zurück. Rhianna DeVries setzt ihre erfolgreiche Arbeit für das Motion-Capturing der 16-jährigen Chloe auch in der Episode 'Lebewohl' fort", erklärt Publisher Square Enix."Das Team freut sich ungemein, dass sowohl Hannah Telle als auch Ashly Burch wieder Max und Chloe ihre Stimmen leihen konnten", sagt Jeff Litchford, Vizepräsident von Deck Nine Games. "Wir sind sehr glücklich mit Rhianna DeVries' Darstellung von Chloe in Before the Storm und die Reaktion der Fans war großartig. Sie wird weiterhin mit uns arbeiten als Teil eines Teams, das sich sehr nahesteht."Die erste der drei Episoden von Life is Strange: Before the Storm trägt den Titel "Awake" ( zum Test ) und ist seit dem 31. August für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich. Ebenfalls erhältlich ist die Fortsetzung mit dem Titel "Brave New World" ( zum Test ). Informationen zur letzten und abschließenden Episode folgen "in Kürze". In der exklusiv in der Deluxe Edition enthaltenen Bonus-Episode "Lebewohl" kann die junge Max Caufield gespielt werden.Letztes aktuelles Video: Bonus-Episode Lebewohl - Hinter Den Kulissen