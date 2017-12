Die dritte und letzte Episode "Hell is empty" von Life is Strange: Before the Storm wird an dem 20. Dezember 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich sein. Der zugehörige Trailer zeigt, wie die Protagonistin Chloe damit kämpft, ihre Emotionen in den Griff zu bekommen. Square Enix schreibt weiter: "Spieler erleben also nun die finalen Konsequenzen all ihrer bisherigen Taten. Während die Freundschaft zwischen Chloe und Rachel Amber neue, emotionale Höhen erreicht, entdeckt Chloe schreckliche Geheimnisse, die ihr einige der schwersten Entscheidungen ihres noch jungen Lebens abverlangen ...""Das Entwicklerteam von Deck Nine hat mit viel Herzblut an diesem Spiel gearbeitet", sagt Jeff Litchford, Vizepräsident von Deck Nine Games. "Wir sind zutiefst geehrt von der Liebe und Leidenschaft, die uns die Fans entgegengebracht haben."Die Bonus-Episode "Lebewohl", die in der Deluxe Edition von Life is Strange: Before the Storm enthalten ist, soll Anfang 2018 erscheinen.Letztes aktuelles Video: Episode 3 Hell is empty - Trailer