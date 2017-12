Die dritte und finale Episode von Life is Strange: Before the Storm mit dem Titel "Hell is Empty" wird heute um 18 Uhr für PC, PS4 und Xbox One erscheinen. Die Bonus-Episode "Lebewohl", die in der Deluxe Edition von Life is Strange: Before the Storm enthalten ist, soll Anfang 2018 erscheinen."Mit der Veröffentlichung von Episode 3 endet die Geschichte von Rachel und Chloe. Aber genau wie die Fans wollen auch wir nicht, dass die Geschichte jemals vorbei ist", sagt Jeff Litchford, Vizepräsident von Deck Nine Games. "Wir haben uns große Mühe gegeben, uns mit persönlichen Themen zu befassen, und haben Emotionen erforscht, die noch nie zuvor in Spielen behandelt wurden. Ich bin unglaublich stolz auf das Team bei Deck Nine und auf das, was wir abgeliefert haben. Ich fühle tiefe Demut angesichts der positiven Reaktionen der Fans."Letztes aktuelles Video: Complete Season Trailer