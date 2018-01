"Bonus Episode "Lebewohl": Spieler erleben ein letztes Mal die junge Max Caulfield in einer ganz speziellen Geschichte, und das mit den beiden Original-Synchronsprecherinnen Ashly Burch und Hannah Telle.

Mixtape Modus - Erstellen Sie Ihre eigene Playlist mit Songs aus dem Soundtrack und hören Sie sich diese Lieder untermalt von einer animierten Szene an.

Outfit Paket - 3 neue Outfits für Chloe, inklusive "Punk Doe", "Hawt Dawg Man" & "Illuminati"

Episode 1 der ersten Staffel von Life is Strange"

Daughter - Flaws

Daughter - Glass

Koda - I don't

Daughter - Youth

Ben Howard - Black Flies

Lanterns On The Lake - Through The Cellar Door

Daughter - All I Wanted

Speedy Ortiz - No Below

Daughter - A Hole in the Earth

Broods - Taking You There (Live Acoustic Mix)

Daughter - Burn it Down

Wolf Alice - Bros

Daughter - No Care

Brody Dalle - Don't Mess With Me

Pretty Vicious - Are You Ready For Me

Square Enix hat eine Box-Version von Life is Strange: Before the Storm für PC, PlayStation 4 und Xbox One angekündigt. Sie soll am 9. März 2018 für 39,99 Euro erscheinen. Die Bonus-Episode "Lebewohl" wird bereits am 6. März 2018 als Download zur Verfügung stehen. Unsere Tests der drei Episoden findet ihr hier: Episode 1 Episode 2 und Episode 3 Die Limited Edition enthält neben dem Spiel auf Disc ein Artbook und eine Soundtrack-CD. Wer die Vinyl Edition (exklusiv verfügbar im Square Enix Store ; 69,99 Euro) bestellt, erhält zusätzlich noch ein Set bestehend aus vier Schallplatten mit der Musik des Spiels.Die Limited Edition enthält folgende Zusatzinhalte:Die Songs des Soundtracks im Überblick:Letztes aktuelles Video: Video-Test