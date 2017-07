The Swords of Ditto: Ausführliche Spielszenen aus dem Action-Adventure - 4Players.de

Kurz vor der E3 2017 haben onebitbeyond (Entwickler) und Devolver Digital (Publisher) The Swords of Ditto für PC und PlayStation 4 angekündigt. Das durchaus an klassische Zelda-Titel erinnernde Action-Adventure wird nun mithilfe des folgenden, über elf Minuten langen Spielszenen-Videos ausführlicher vorgestellt.In The Swords of Ditto kämpft man alleine oder kooperativ mit einem zweiten Spieler gegen den bösen Mormo. Dabei durchstreift man die Oberwelt, durchquert Dungeons, findet Schätze und verbessert die Fähigkeiten des Charakters. allerdings sollen der Sieg über Mormo sowie der Tod des Spieler-Charakters einen Einfluss auf die Spielwelt beim nächsten Durchlauf haben: "Spieler werden einer der legendären Helden der Insel Ditto und kämpfen sich alleine oder mit einem Begleiter durch ihr individuelles Abenteuer. Dabei verläuft jede Geschichte anders - da sowohl Erfolge als auch das mögliche Scheitern vom Spiel aufgezeichnet werden und dann auf folgende Abenteuer eine direkte Auswirkung haben. Wer den fiesen Mormo in einem Durchlauf besiegt, der beschert der kommenden Helden-Generation ein fröhlicheres Land. Wer den Kampf verliert, der muss zusehen, wie sich später die Dunkelheit der Insel ermächtigt. Die Helden finden zudem die Monumente und sogar die Ausrüstung ihrer Vorgänger - und können diese für ihre Abenteuer mitnehmen."Letztes aktuelles Video: E3 2017 Spielszenen