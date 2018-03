The Swords of Ditto: PS4-exklusive LocoRoco-Quest für das Action-Rollenspiel angekündigt - 4Players.de

Screenshot - The Swords of Ditto (PS4) Screenshot - The Swords of Ditto (PS4) Screenshot - The Swords of Ditto (PS4) Screenshot - The Swords of Ditto (PS4)

Entwickler onebitbeyond, SIE Studios Japan und Devolver Digital haben eine PS4-exklusive LocoRoco -Quest für das am 24. April 2018 erscheinende Action-Rollenspiel The Swords of Ditto angekündigt. Die spezielle Crossover-Quest soll unerschrockene Abenteurer damit beauftragen, eine geheime Höhle zu betreten und alle wilden LocoRocos zu bekämpfen, während sie sich gegen die üblichen Bösewichte der Moja-Truppe verteidigen.Mit vertrauter Musik, Soundeffekten und sogar Gesang sollen alle triumphierenden Helden eine würdige Belohnung erhalten. Zudem könne das kooperative Rollenspiel-Abenteuer mit Roguelite-Elementen ab sofort auf PlayStation 4 und PC mit einem Rabatt von 20 Prozent auf den offiziellen Verkaufspreis von 19,99 Euro vorbestellt werden.Letztes aktuelles Video: LocoRoco Crossover-Quest