Pokémon Tekken DX: Demo-Version im Anmarsch - 4Players.de

Das am 22. September für Switch erscheindende Beat'em-Up werde neben allen Inhalten aus der Arcade- und Wii-U-Fassung (zum Test) auch mit vielen neuen Funktionen aufwarten - darunter:

Ein brandneuer Pokémon-Kämpfer ? Silvarro schließt sich all den bereits bekannten Pokémon aus der Arcade- und der Wii U-Version an.

Neue Helfer-Pokémon ? Flamiau und Robball geben ihren Einstand und bieten dem Spieler im Kampf ihre Hilfe an.