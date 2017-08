Pokémon Ultrasonne & Ultramond: Wolwerock (Zwielichtform) für "Frühkäufer" - 4Players.de

Typ: Gestein

Fähigkeit: Krallenwucht

Wolwerock (Zwielichtform) besitzt Eigenschaften sowohl der Tagform als auch der Nachtform. Es steht auf allen vieren und weist Verhaltensmerkmale der Tagform auf, aber wenn es angreift, leuchten seine Augen wie bei der Nachtform rot auf. Wolwerock (Zwielichtform) ist normalerweise ausgeglichen und ruhig. Vertraut es einem Trainer, gehorcht es ihm aufs Wort. Es hat einen ausgeprägten Kampfgeist und bevorzugt deshalb den Nahkampf.





In Pokémon Sonne und Pokémon Mond konnte sich das Pokémon Wuffels entweder zu Wolwerock (Tagform) oder zu Wolwerock (Nachtform) entwickeln. In Pokémon Ultrasonne und Pokémon Ultramond existiert eine neue Form von Wolwerock - die Zwielichtform."Wuffels, die im normalen Spielverlauf gefangen werden, können sich nicht zu Wolwerock (Zwielichtform) entwickeln. Ein einzigartiges Wuffels, das sich zu Wolwerock (Zwielichtform) entwickeln kann, wird über das Nintendo Network als besondere Belohnung für Frühkäufer von Pokémon Ultrasonne und Pokémon Ultramond verteilt. Die Spieler können dieses Wuffels ab dem Veröffentlichungstermin der beiden Spiele am 17. November 2017 bis zum 10. Januar 2018 erhalten", schreibt The Pokémon Company International in einer Pressemitteilung.Wolwerock (Zwielichtform)