Pokémon Ultrasonne & Ultramond: Neue Z-Attacken, Necrozma und ein Trailer - 4Players.de

The Pokémon Company International hat einen Trailer zu Pokémon Ultrasonne und Pokémon Ultramond veröffentlicht. Die erweiterten Versionen von Pokémon Sonne und Pokémon Mond werden mit neuen Handlungselementen und Spielfunktionen aufwarten.In Pokémon Sonne und Pokémon Mond drehte sich die Geschichte vor allem um die Legendären Pokémon Solgaleo und Lunala. In Ultrasonne und Ultramond entfaltet sich eine neue Geschichte, bei der auch Necrozma im Mittelpunkt steht: "Unheimliche dunkle Wolken breiten sich aus und die Geheimnisse um Necrozma und die Alola-Region, die in den vergangenen Spielen nicht gelüftet wurden, kommen endlich ans Licht."Die beiden Spielfiguren in Pokémon Ultrasonne und Pokémon Ultramond erscheinen in einem neuen Look. Spieler können sich zu Beginn das Aussehen aussuchen und sich entweder für Bauz, Flamiau oder Robball entscheiden. Trainer erhalten im Spielverlauf zudem einen neuen Z-Kraftring, mit dem sie eine größere Vielfalt an Z-Attacken einsetzen können. Über die neuen Z-Attacken schreiben die Entwicker: "In Pokémon Sonne und Pokémon Mond trägt die Spielfigur einen Z-Ring, um Z-Attacken einzusetzen. In Pokémon Ultrasonne und Pokémon Ultramond macht der Spieler zu diesem Zweck von einem sogenannten Z-Kraftring Gebrauch, mit dem sich eine größere Vielfalt an Z-Attacken zum Einsatz bringen lässt als mit dem Z-Ring. Außerdem wartet das Spiel mit neuen Z-Attacken für bestimmte Pokémon auf! Unter Z-Attacken hat man sich unfassbar mächtige Attacken vorzustellen, die wegen ihrer Stärke nur ein Mal pro Kampf zum Einsatz gebracht werden können. Wenn Trainer und Pokémon die Kraft ihres Willens in Einklang bringen, entlädt sich diese in Gestalt einer epischen Z-Attacke. Zum Einsatz einer Z-Attacke ist jedes Pokémon fähig, es sind dafür nur zwei Items nötig: ein Z-Kraftring und ein Z-Kristall."Pokémon Ultrasonne und Pokémon Ultramond sollen am 17. November 2017 für 3DS-Systeme erscheinen. Es wird auch eine "Ultra Dual Edition" geben, die beide Versionen umfasst. Wie schon bei den im Vorjahr veröffentlichten Spielen werden neun Sprachen geboten: Deutsch, Japanisch, Spanisch, Französisch, Englisch, Italienisch, Koreanisch und vereinfachtem sowie traditionellem Chinesisch.Letztes aktuelles Video: Weitere Details