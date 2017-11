Pokémon Ultrasonne & Ultramond: Neue Attacken im Tausch gegen Gewinnpunkte - 4Players.de

In Pokémon Ultrasonne und Pokémon Ultramond sind Spieler in der Lage, ihren Pokémon im Tausch gegen Gewinnpunkte (GP) Attacken beizubringen, die sie ansonsten weder per Levelaufstieg noch mittels technischer Maschine (TM) erlernen könnten. Spieler erhalten GP, indem sie Kämpfe in den Kampfeinrichtungen Alolas gewinnen, wie etwa dem Dome Royale oder dem Kampfbaum, oder sich an unterschiedlichen Stränden am Mantax-Surfen versuchen. Spielern ist es so möglich, all den Pokémon, die sie auf ihrem Abenteuer begleiten, neue Attacken beizubringen - sogar den Legendären Pokémon, die sie auf der anderen Seite der Ultrapforte fangen können.Pokémon Ultrasonne und Pokémon Ultramond erscheinen diesen Freitag, den 17. November 2017, exklusiv für Systeme der Nintendo-3DS-Familie. Am Freitag beginnen außerdem die europäischen Pokémon-Internationalmeisterschaften (Pokémon-Sammelkartenspiel- sowie im Videospiel-Turnier zu Pokémon Sonne und Pokémon Mond) in London.In Pokémon Ultrasonne und Pokémon Ultramond tritt das Legendäre Pokémon Necrozma in der mächtigen Form von Necrozma (Abendmähne), beziehungsweise Necrozma (Morgenschwingen) in Erscheinung, nachdem es von dem Legendären Pokémon Solgaleo oder Lunala Besitz ergriffen hat.Letztes aktuelles Video: Necrozmas Geheimnisse