Pokémon Ultrasonne & Ultramond: Verteilungsaktionen von Legendären Pokémon im Jahresverlauf

Februar: Dialga, das Legendäre Pokémon vom Typ Stahl und Drache, oder Palkia, das Legendäre Pokémon vom Typ Wasser und Drache, aus der Sinnoh-Region. Die ersten Pokémon werden via Verteilungsaktion in Deutschland bei GameStop erhältlich sein.

März: Regigigas, das Legendäre Pokémon vom Typ Normal, oder Heatran, das Legendäre Pokémon vom Typ Feuer und Stahl, aus der Sinnoh-Region

April: Raikou, das Legendäre Pokémon vom Typ Elektro, oder Entei, das Legendäre Pokémon vom Typ Feuer, aus der Johto-Region

Mai: Xerneas, das Legendäre Pokémon vom Typ Fee, oder Yveltal, das Legendäre Pokémon vom Typ Unlicht und Flug, aus der Kalos-Region

Juni: Zygarde, das Legendäre Pokémon vom Typ Drache und Boden mit drei unterschiedlichen Formen aus der Kalos- und Alola-Region

Juli: Boreos, das Legendäre Pokémon vom Typ Flug, oder Voltolos, das Legendäre Pokémon vom Typ Elektro und Flug, aus der Einall-Region

August: Groudon, das Legendäre Pokémon vom Typ Boden, oder Kyogre, das Legendäre Pokémon vom Typ Wasser, aus der Hoenn-Region

September: Latios oder Latias, die Legendären Pokémon vom Typ Drache und Psycho aus der Hoenn-Region

Oktober: Reshiram, das Legendäre Pokémon vom Typ Drache und Feuer, oder Zekrom, das Legendäre Pokémon vom Typ Drache und Elektro, aus der Einall-Region

November: Ho-Oh, das Legendäre Pokémon vom Typ Feuer und Flug, oder Lugia, das Legendäre Pokémon vom Typ Psycho und Flug, aus der Johto-Region

Über das Sammelkartenspiel und die mobilen Pokémon-Spiele schreiben die Entwickler: "Spieler des Pokémon-Sammelkartenspiels können 2018 eine Reihe von Produkten erwarten, die die legendäre Thematik aufgreifen, inklusive neuer Kollektionen, Pokémon-GX-Karten und mehr. The Pokémon Company International wird im weiteren Jahresverlauf Informationen zu diesen Produkten bekannt geben, sobald der Verkaufsstart des jeweiligen Artikels näher rückt. Mobile Spiele von Pokémon Auch Spieler des beliebten Spiels Pokémon Shuffle Mobile für Android- und iOS-Geräte werden die Möglichkeit haben, an den Aktivitäten des legendären Jahres teilzuhaben. Neben den aktuellen Zusatz- und Eventstufen mit Legendären Pokémon, die das ganze Jahr über verfügbar sind, erhalten Spieler zwei neue Eventstufen mit den Legendären Pokémon Dialga und Palkia, die vom 6. bis 13. Februar gespielt werden können. Pokémon GO-Spieler können sich 2018 ebenfalls auf spezielle Angebote mit Legendären Pokémon als Teil der Feier dieses legendären Jahres freuen. Weitere Informationen werden in Kürze bekannt gegeben.""Legendäre Pokémon sind extrem seltene und mächtige Pokémon, die in allen Regionen des Pokémon-Universums existieren. Es ist oft sehr schwierig, ihnen zu begegnen, und noch schwieriger, sie zu fangen. Legendäre Pokémon sind der Schlüssel zur Pokémon-Kunde und fest mit den Regionen ihres Ursprungs verwurzelt. Auf https://www.pokemonlegendary.com/de-de/ können Fans mehr über diese Pokémon erfahren.""Als Dankeschön an alle Trainer, die sich für Pokémon im Laufe der Jahre so treu und leidenschaftlich engagiert haben, möchten wir 2018 zu einem legendären Jahr machen", sagte J.C. Smith, Senior Director of Consumer Marketing bei The Pokémon Company International. "Wir geben Fans die Gelegenheit, diese mächtigen Legendären Pokémon markenweit kennenzulernen, während wir deren Rolle in der Historie des Franchise als Anlass zum Feiern nehmen."Letztes aktuelles Video: Ultra-Necrozma Faehigkeiten