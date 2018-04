Pokémon Ultrasonne & Ultramond: "Mysteriöses Pokémon" Zeraora aus der Kategorie Blitzsturm aufgetaucht - 4Players.de

The Pokémon Company International und Nintendo haben ein neues "Mysteriöses Pokémon" in der Welt von Pokémon Ultrasonne und Pokémon Ultramond angekündigt: Zeraora, das Pokémon der Kategorie Blitzsturm.Zeraora ist ein Elektro-Pokémon, das Elektrizität von externen Quellen sammelt und starke Stromstöße aus den Ballen an seinen Händen und Füßen ausstößt, um ein Magnetfeld zu erzeugen. Zeraora nutzt dieses Magnetfeld, um zu schweben und blitzschnell durch die Luft zu flitzen.Name: ZeraoraKategorie: BlitzsturmGröße: 1,5 mGewicht: 44,5 kgTyp: Elektro"Es heißt, die Höchstgeschwindigkeit dieses Mysteriösen Pokémon entspreche der eines Blitzeinschlags. Wenn es große Mengen an Elektrizität für eine mächtige Attacke verbraucht, sträubt sich das Fell an Zeraoras ganzem Körper."Zeraora ist nur in Pokémon Ultrasonne und Pokémon Ultramond verfügbar und kann nicht im regulären Spielverlauf angetroffen werden. Wie und wann das Pokémon an die Spieler verteilt werden soll, ist bisher nicht bekannt. Auch auf Nachfrage unsererseits wurden keine weiteren Angaben gemacht.Letztes aktuelles Video: Mysteriöses Pokmon Zeraora