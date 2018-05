Pokémon Ultrasonne & Ultramond: Legendäre Pokémon-Verteilaktion: Schillernde Zygarde im Juni 2018 - 4Players.de

Level: 100

Fähigkeit: Aura-Umkehr

Getragenes Item: Goldkronkorken

Attacken: Tausend Pfeile, Wutanfall, Turbotempo, Drachentanz

Level: 60

Fähigkeit: Aura-Umkehr

Attacken: Bodengewalt, Giftblick, Bodyguard, Feuerodem

"Starte deine Ausgabe von Pokémon Sonne, Pokémon Mond, Pokémon Ultrasonne oder Pokémon Ultramond. Wähle im Startmenü die Option 'Geheimgeschehen' aus. Wähle 'Geschenk empfangen' aus. Wähle 'Per Internet empfangen' und bestätige mit 'Ja', um eine Internetverbindung herzustellen. Dein Schillerndes Zygarde wird übertragen. Sprich in einem beliebigen Pokémon-Center mit dem Lieferanten oder der Lieferantin, um dein Schillerndes Zygarde zu erhalten. Vergiss nicht, dein Spiel zu speichern!"

Im Juni können Trainer ihrer Sammlung in Pokémon Ultrasonne, Pokémon Ultramond, Pokémon Sonne oder Pokémon Mond mit dem Schillernden Zygarde ein weiteres "Legendäres Pokémon" hinzufügen. Es gehört der Kategorie Ordnung an und wurde ursprünglich in der Kalos-Region entdeckt. Das Pokémon wird vom 1. bis zum 22. Juni über das Nintendo Network verteilt.In Pokémon Ultrasonne und Pokémon Ultramond wird das Schillernde Zygarde mit den folgenden Eigenschaften verteilt:In Pokémon Sonne und Pokémon Mond wird das Schillernde Zygarde mit den folgenden Eigenschaften verteilt:So fügen Spieler das Schillernde Zygarde ihrer Sammlung hinzu:Letztes aktuelles Video: Juni 2018 Das Schillernde Zygarde