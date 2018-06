Strange Brigade: Co-op-Trailer aus dem Kampagnen-Level "Hidden Valley" - 4Players.de

Rebellion zeigt im folgenden Trailer für Strange Brigade einige Ausschnitte aus dem Kampagnen-Level "Hidden Valley". Die Entwickler wollen vor allem die kooperativen Spielelemente präsentieren.Die Handlung von Strange Brigade spielt in den 1930er-Jahren, in denen eine Gruppe britischer Entdecker sich auf eine exotische Safari begibt und dabei auf Untote und mythische Kreaturen trifft, die von einer wiederbelebten ägyptischen Königin entfesselt wurden. Die vier verwegenen Forscher sind nicht nur mit Waffen, sondern auch mit übermenschlichen Superkräften ausgestattet. Die Kampagne von Strange Brigade kann im Alleingang oder im Koop-Modus mit bis zu drei weiteren Mitspielern bestritten werden. Das Spiel erscheint am 28. August 2018 für PC, PS4 und Xbox One.Letztes aktuelles Video: Co-op Trailer