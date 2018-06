Strange Brigade: Developer Playthrough des Koop-Abenteuers von der E3 - 4Players.de

Im E3-Developer-Playthrough sind die beiden Lead Designer Steve Bristow und Ben Fisher im Hidden-Valley-Level von Strange Brigade unterwegs, das am 28. August 2018 für PlayStation 4, Xbox One und PC ( Steam ) erscheinen soll. Zum Spiel selbst heißt es auf der offiziellen Website : "Ägypten in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts. Die Hexenkönigin Seteki ist nach 4000 Jahren unruhigen Schlafes in einem namenlosen Grab erneut auferstanden.Nur eine Gruppe mutiger Helden kann sie und ihre schreckliche Armee der mumifizierten Monster aufhalten: Die Strange Brigade! (...) Erkunde faszinierende Ruinen, löse gefährliche Rätsel und finde verlockende Schätze, während du dir den Weg durch zahllose untote Feinde in dieser spannenden Third-Person-Action freischießt und den Abenteurer in dir weckst!"Letztes aktuelles Video: E3 2018 Developer Playthrough