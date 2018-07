Strange Brigade: Season Pass und monatliche Inhaltsupdates angekündigt - 4Players.de

Rebellion hat angekündigt, dass sie Strange Brigade mit (kostenlosen) monatlichen Inhaltsupdates und einem Season Pass versorgen wollen. Der Season Pass wird Zugang zu einer dreiteiligen Mini-Kampagne, neuen Helden mit einzigartigen Fähigkeiten und weiteren Waffen, Outfits und Amulett-Kräften bieten. Der Season Pass ist in der Deluxe Edition inbegriffen.Letztes aktuelles Video: Post-Launch Panache Season PassStrange Brigade wird am 28. August 2018 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen. Zum Spiel selbst heißt es auf der offiziellen Website : "Ägypten in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts. Die Hexenkönigin Seteki ist nach 4000 Jahren unruhigen Schlafes in einem namenlosen Grab erneut auferstanden. Nur eine Gruppe mutiger Helden kann sie und ihre schreckliche Armee der mumifizierten Monster aufhalten: Die Strange Brigade! (...) Erkunde faszinierende Ruinen, löse gefährliche Rätsel und finde verlockende Schätze, während du dir den Weg durch zahllose untote Feinde in dieser spannenden Third-Person-Action freischießt und den Abenteurer in dir weckst!"