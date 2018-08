Strange Brigade: Koop-Shooter startet mit kostenlosem Bonus-Charakter auf PC, PS4 und Xbox One - 4Players.de

Wenn Rebellion Strange Brigade am 28. August 2018 auf PlayStation 4, Xbox One und PC veröffentlicht, sollen alle, die sich den kooperativen Horror-Shooter innerhalb der ersten 30 Tage zulegen, kostenlos einen fünften Charakter erhalten: "Winston Bey, Forscher und Gentleman der alten Schule, rundet die schneidige Truppe von Strange Brigade ab.Reporter, Spion, Diplomat, Goldgräber – Winston Bey hat die Welt durchreist und schon so ziemlich alles gesehen und erlebt. Die Abenteuer der Strange Brigade sieht der erfahrene Weltenbummler eher als 'unterhaltsame Ablenkung', doch das Department of Antiquities hat andere Pläne mit ihm." Die Kampagne könne sowohl online als auch lokal mit bis zu drei weiteren Mitspielern oder im Alleingang bestritten werden. Mehr dazu auf der offiziellen Website und im folgenden Video zum bevorstehenden Verkaufsstart:Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer