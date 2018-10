Strange Brigade: The Sunken Kingdom: Zweite Mission der Zusatz-Kampagne steht bereit - 4Players.de

Rebellion hat für Strange Brigade weitere Zusatzinhalte veröffentlicht, und zwar die Kampagnen-Mission "The Thrice Damned 2: The Sunken Kingdom" (6,99 Euro) und das Charakter-Paket "Japanese Naval Officer" (7,99 Euro) mit der spielbaren Figur Hachiro Shimuzu und seiner "Schockgranate". Sowohl die Kampagnen-Mission als auch der neue Charakter sind im Season Pass enthalten.Zur Kampagnen-Mission schreiben die Entwickler : "Eine unterirdische Stadt mit einem unheimlichen Tempel? Untote Höhlenbewohner, die hinter jeder Ecke lauern, um sich auf ihre Opfer zu stürzen? Das ist doch nur ein ganz normaler Dienstag für die Strange Brigade! Achtung, tiefe Decken, Abenteurer! Das versunkene Königreich ist die zweite, brandneue Mission in der 'Der dreifach Verdammte'-Kampagne."Kostenlos für alle Spieler von Strange Brigade werden die Horden-Karte "Chamber" und die beiden Score-Attack-Levels "Cut-Throat Caverns II" und "Forsaken City II" zur Verfügung gestellt.Letztes aktuelles Video: The Thrice Damned 2