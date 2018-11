Strange Brigade: Extrem-Modus und Foto-Modus im Anmarsch - 4Players.de

Rebellion hat den Extrem-Modus (hoher Schwierigkeitsgrad) und den Foto-Modus für Strange Brigade angekündigt. Sowohl der Foto- als auch der Extrem-Modus stehen ab dem 26. November als Teil des nächsten Updates zur Verfügung, welches auch das Level "Die große Pyramide II" und "Afterlife II" für Score Attack sowie die Karte "Void" für den Horden-Modus bringt.Am Tag darauf erscheint zusätzlich das letzte Kapitel der DLC-Kampagne "The Thrice Damned" mit dem Titel "Die große Pyramide von Bes". In dem Charakter-Paket "Maharani-Jägerin" tritt außerdem die exotische Anjali Khan der Strange Brigade bei."Im Extrem-Modus kann sich die Strange Brigade jetzt auf einem ganz neuen Schwierigkeitsgrad beweisen. Gegner halten deutlich mehr aus und schlagen noch härter zurück. Hier empfiehlt es sich, mit den Mitstreitern eine wirkungsvolle Strategie aufzustellen, um diese Herausforderung zu bewältigen.""Welcher Abenteurer hätte nicht gerne ein Bild von seiner tapferen Strange Brigade, das alte Ägypten im Hintergrund? Mit dem umfangreichen Fotomodus können Spieler den perfekten Schnappschuss machen, indem sie das Spiel pausieren und die Kamera in jeden beliebigen Winkel bringen, um Fokus und Distanz ganz nach Wunsch einzustellen. Mit Filtern wie Noir, Matinee oder Comicbuch kann man den Motiven den letzten Schliff verleihen und daraus z.B. klassische Film-Postkarten erstellen."Letztes aktuelles Video: The Thrice Damned 2 The Sunken Kingdom