Strange Brigade: Die große Pyramide von Bes: Dritte Mission der Zusatz-Kampagne (DLC) steht bereit - 4Players.de

Rebellion hat letzte DLC-Runde für Strange Brigade auf PC, PlayStation 4 und Xbox One eingeläutet. Die Strange Brigade erwartet im finalen Teil von "Thrice Damned" eine Pyramide gespickt mit Fallen und eine Teleportation direkt ins Jenseits. Außerdem schließt sich die Fährtenleserin Anjali Khan der illustren Truppe an - mit Cluster-Granaten, A40-Maschinenpistole, Eastleigh M1-Gewehr sowie einem Amulett mit der Kraft des Eiszeiten-Speers."Thrice Damned III: Die große Pyramide von Bes" steht genau wie das Charakter-Paket "Maharani Jägerin" mit Anjali Khan als Teil des Season Pass zur Verfügung oder kann einzeln gekauft werden.Darüber hinaus sind die neuen Levels "Die große Pyramide II" und "Afterlife II" für Score-Attack sowie die neue Karte "Void" für den Horden-Modus kostenlos via Update erhältlich. Der Extrem-Modus (hoher Schwierigkeitsgrad) und der Foto-Modus wurden ebenfalls via Patch hinzugefügt.Letztes aktuelles Video: The Thrice Damned 3