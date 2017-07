Minecraft: Story Mode - Season 2: Erste Episode "Hero in Residence" verfügbar - 4Players.de

Telltale Games und Mojang haben die erste Episode "Hero in Residence" aus Minecraft: Story Mode - Season 2 für PC, Mac, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Die Umsetzungen für iOS und Android sollen "zeitnah" verfügbar sein. Der Season Pass kostet auf PC 22,99 Euro und auf Konsolen 28,99 Euro. Insgesamt fünf Episoden sind geplant. Eine Box-Version ("Season-Pass-Disc") soll im Herbst 2017 folgen."Jetzt, da Jesse und die Bande den Wither Storm besiegt haben, die Welt gerettet und ganz super berühmte Helden geworden sind, ist das Leben ein bisschen mehr... kompliziert. Mit mehr Verantwortlichkeiten und weniger Zeit für Abenteuer begannen alte Freundschaften zu verblassen - zumindest bis Jesses Hand in einem gruseligen Handschuh, der zu einem alten Unterwassertempel gehört, stecken bleibt. Gemeinsam mit alten Kumpels und neuen Kameraden begibt sich Jesse auf eine brandneue Reise mit harten Entscheidungen, guten Zeiten und mindestens einem temperamentvollen Lama."Letztes aktuelles Video: Trailer