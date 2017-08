Minecraft: Story Mode - Season 2: Trailer zur zweiten Episode "Giant Consequences" - 4Players.de

Telltale Games und Mojang haben einen Trailer zur zweiten Episode "Giant Consequences" von Minecraft: Story Mode - Season 2 veröffentlicht. Die zweite Folge wird am 15. August 2017 für PC, Mac, PlayStation 4, Xbox One und iOS- sowie Android-Geräte erscheinen.Beschreibung des Herstellers (Spoilergefahr): "In Staffel 2 Episode 2 haben Jesse und die anderen den Meerestempel überlebt und mehr mitgebracht, als sie erwarteten: einen verschollenen Abenteurer, ein mächtiges Gerät und einen kolossalen Gegner, der Beacontown in Schutt und Asche legen kann. Hinter diesem Feind könnte mehr stecken, als man auf den ersten Blick vermutet aber um das heraus zu finden, müssen sich Jesse und seine Freunde auf ein neues Abenteuer begeben, das sie in das eisige Unbekannte führt ..."Letztes aktuelles Video: Episode 2 Trailer