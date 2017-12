Minecraft: Story Mode - Season 2: Fünfte und letzte Episode "Above and Beyond": Termin und Trailer

Die fünfte und letzte Episode mit dem Titel "Above and Beyond" von Minecraft: Story Mode - Season 2 wird ab dem 19. Dezember 2017 für PC, Mac, PlayStation 4, Xbox One, iOS und Android-Geräte als Download zur Verfügung stehen.Es kommt zum Showdown zwischen Jesse und dem Admin. Telltale und Mojang schreiben: "Beacontown, die Heimat, die Jessie vor so langer Zeit verlassen hat, wird jetzt vom Admin mit eiserner Faust reagiert. Die Straßen werden von bedrohlichen Wächtern patrouilliert, die Bewohner zittern vor Angst und das Schlimmste ist, dass dank der arglistigen Täuschung des Admins alle glauben, dass Jesse die Schuld daran trägt. Um die Stadt zu retten, muss der echte Jesse einen Weg finden, die Macht des Admins zu zerschlagen und ihn ein für alle Mal zu besiegen ...""Minecraft: Story Mode - Season Two ist ein eigenständiges Produkt, das eigentliche Minecraft-Spiel und die erste Staffel Minecraft: Story Mode werden zum Spielen nicht benötigt. Staffel 2 wird auf Xbox One, PlayStation 4, PC, Mac, iOS und Android-Geräten als Download zur Verfügung stehen. Im Herbst erscheint eine Disc-Version für den Einzelhandel."Letztes aktuelles Video: Episode 5 Trailer