Gear.Club Unlimited: Bewegte Bilder aus der (hoffentlich) erweiterten Switch-Fassung des Smartphone-Rennspiels - 4Players.de

Was braucht die Switch noch im Lineup? Ein Rennspiel mit "echten" Autos - das dachten sich zumindest der französische Publisher Microids sowie Entwickler Eden Games. Im Juni wurde daher bekanntgegeben, dass die iOS- und Android-Rennsimulation Gear.Club im vierten Quartal 2017 eine Switch-Umsetzung bekommt. Mittlerweile wurden endlich erste bewegte Bilder zur Umsetzung mit dem neuen Namen Gear.Club Unlimited veröffentlicht.Die gestrige Pressemitteilung bleibt allerdings erneut sehr vage: Man darf an Meisterschaften teilnehmen, Zeitrennen bestreiten (Kollege Ben wird's freuen) sowie gegen Freunde fahren (in welcher Form wird nicht verraten). Zudem dreht sich der Spielablauf erneut zu einem gewissen Teil ums Tuning von Karosserie und Technik. Eine wichtige, weiterhin unklare Frage bleibt natürlich, ob die zahlreichen In-App-Käufe des Vorbilds in der Switch-Version vom Start weg enthalten sein werden - der frisch hinzugefügte Untertitel "Unlimited" deutet zumindest darauf hin.Letztes aktuelles Video: Switch-Teaser