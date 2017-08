Gear.Club Unlimited: Bewegte Bilder und Release-Datum zum Switch-Rennspiel - 4Players.de

Nach einer sehr vage gehaltenen Pressemitteilung und einem ersten Video-Teaser zum Rennspiel Gear.Club Unlimited hat Publisher Microids mittlerweile ein Release-Datum genannt und weitere bewegte Bilder veröffentlicht. Die erweiterte Switch-Umsetzung des Smartphone-Rennspiels soll am 1. Dezember erscheinen. In drei Modi (Derby, Rally und Time Trial) sollen über 400 Rennen auf die Käufer warten. Hier ein Blick auf die ersten vertretenen Super-Cars, die aber nur einen Teil des Fuhrparks ausmachen:"Gear.Club Unlimited offers players the opportunity to test their racing skills on over 400 races in 3 modes:• Derby mode: where players will challenge up to 7 other drivers.• Rally mode: 4 drivers will compete on off-road tracks where drift will be essential to win the race.• Time trial mode: where it will be necessary to achieve the best time.Each championship won will unlock new vehicles, new car improvements and new races. Thanks to the modularity of the Nintendo Switch, players will benefit from Eden Games' expertise in racing games anytime, anywhere, in handheld mode or docked using a home theater, alone or with friends!"