Gear.Club Unlimited: Update und DLC-Pakete fügen lokale Multiplayer-Rennen und mehr hinzu - 4Players.de

Mit einem Update wird Eden Games heute Neuerungen in Gear.Club Unlimited einführen, die mithilfe des Feedbacks von Spielern entwickelt wurden. U.a. werden so lokale Multiplayer-Rennen eingeführt, bei denen man in fünf Turnieren gegeneinander antritt.Durch eine neue Perspektive verfolgt man das Geschehen außerdem aus einer etwas weiteren Entfernung hinter dem Wagen und im Performance-Shop betrachtet man dann zwölf statt bisher vier Fahrzeuge. In zwei kostenlosen Download-Paketen sind nicht zuletzt vier weitere Autos enthalten, während mit drei kostenpflichtigen Paketen insgesamt acht Wagen hinzukommen.Letztes aktuelles Video: Start-Trailer Nintendo Switch