NBA Live 18: Mit zwölf Frauen-Basketballteams (WNBA); Demo in der nächsten Woche - 4Players.de

In NBA Live 18 von EA Sports wird man erstmalig mit den Frauen-Basketballteams der WNBA im Duell-Modus spielen können. "Wähle dein Lieblingsteam aus allen zwölf Teams aus - einschließlich L.A. Sparks, Minnesota Lynx und New York Liberty - und zeige anschließend, was du kannst. Spiele auf offiziellen WNBA-Courts mit Stars wie Elena Delle Donne, Sue Bird und Nneka Ogwumike", schreibt der Publisher. Die Women's National Basketball Association (WNBA) ist die seit 1996 bestehende Basketball-Profiliga für Frauen in Nordamerika.Am 11. August 2017 soll außerdem eine Demo von NBA Live 2018 für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.Letztes aktuelles Video: The WNBA Joins NBA LIVE 18